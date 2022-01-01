Бледанс назвала причину развода Бероева и Алферовой: дело не в измене

На днях Ксения Алферова и Егор Бероев подтвердили, что оформили развод. Причем случилось это еще в 2022 году. Известие произвело эффект разорвавшейся бомбы, хотя слухи о проблемах в семье артистов ходили на протяжении последних месяцев.

А когда журналисты все же спросили у Ксении Алферовой, правдива ли информация о разводе, то услышали положительный ответ. Более того, актриса призналась, что последние годы оказались для нее тяжелыми.

Теперь в Сети гадают, почему рассталась с виду такая крепкая пара. Прокомментировала резонансную новость и актриса Эвелина Бледанс. Она предположила, что причиной развода актеров могли стать выгорание и зависть.

"Бывает просто выгорание, люди много лет вместе, люди вместе и снимаются. Актерские семьи — это сложно, актеры всегда немного завидуют успеху другого, иногда это бывает даже когда речь идет о муже и жене", - рассуждает актриса.

Также Эвелина высказалась о том, что якобы Егор мог быть неверен Ксении. "Бероев загулял? Не знаю, но если говорят, есть шанс", - предположила Бледанс в беседе с "Звездачем".

