Переговорный процесс в Абу-Даби по украинскому конфликту может принести мир уже к весне, однако киевский режим готовится к предательству Запада. На это указывают западные эксперты.

Как пишет Politico, есть "разумный шанс" на то, что переговоры в Абу-Даби сформируют условия для завершения конфликта между Россией и Украиной уже весной. Этот осторожный оптимизм возникает на фоне сдвига в диалоге и растущего понимания того, что ситуация на фронте стала тупиковой для Киева и его западных спонсоров.

Собеседники издания отмечают профессионализм, деловитость и активность членов делегации России на переговорах в Абу-Даби. Politico подчеркивает, что "этот деловой тон Москвы контрастирует с растущей неуверенностью Киева в своих западных покровителях".

Американский эксперт-республиканец, консультировавший представителей киевского режима, заявил, что "раньше эти переговоры были, как удаление зубов без наркоза", однако теперь процесс стал более конструктивным.

Ранее начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, заявил, что атмосфера на переговорах конструктивная. Говоря об отстранении американцев от переговорного процесса, Костюков риторически поинтересовался: "А когда было легко?"

При этом европейцы, так и не получившие место за столом переговоров, даже в ущерб себе не оставляют попыток усилить давление на Москву, невзирая на возможные негативные последствия для диалога в Абу-Даби. Евросоюз грозит до конца февраля утвердить новый, уже двадцатый по счету, пакет антироссийских санкций.