Минстрой предупредил о мошенниках, обещающих вернуть переплату за отопление

Мошенники начали представляться сотрудниками управляющих компаний, обещая россиянам вернуть часть денег за отопление. Об этом предупреждает в среду, 4 февраля, Министерство строительства и ЖКХ России.

Как пояснило ведомство в своем Telegram-канале, злоумышленники рассылают собственникам жилья сообщения с предложением вернуть переплату за отопление, указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств.

Минстрой напомнил, что управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты — они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей.

При любых сомнениях необходимо связаться со своей УК через сервис "Госуслуги Дом" или личный кабинет на сайте организации.

Попытки обмануть доверчивых граждан под предлогом, имеющим отношение к ЖКХ, не новы. Ранее сообщалось, что мошенники рассылают россиянам в поддельных домовых чатах сообщения о якобы проверке счетчиков на воду, чтобы в итоге добраться до аккаунтов на портале "Госуслуги".

Разоблачена схема, в рамках которой мошенники создали бота в мессенджере Telegram и под видом проверки данных жилищно-коммунального хозяйства похищали данные россиян. Граждан запугивали угрозами отключить воду или свет, а также наложить крупный штраф из-за якобы не переданных показаний счетчиков.