Тодоренко обнаружила голого Топалова в луже после попойки

Регина Тодоренко и Влад Топалов стали новыми гостями шоу Владимира Маркони "Пожалуйста, не рассказывай!". Супруги поведали провокационные, а местами не очень приличные, истории друг о друге.

В частности, популярная ведущая вспомнила, как однажды обнаружила мужа голым в луже в квартире после попойки. Регина уточнила, что Влад изредка выпивает с близкими друзьями и ходит с ними в караоке. Однако похмелье Топалов переживает тяжело и часто не помнит, что с ним происходило во время употребления спиртного.

Вот и на сей раз, пока Тодоренко, заливисто смеясь, рассказывала про конфуз Топалова, тот утверждал, что не помнит такого, а значит не было.

Интересно, что первой обнаружила певца без одежды няня. Она, стараясь не смотреть на него, оставила ему плед и позвала Регину. Та как раз и обратила внимание на лужу возле мужа. Как отметила ведущая, никакого специфического запаха от жидкости она не почувствовала, а так как Влад не помнит, как с ним это случилось, так и осталось загадкой, что это была за вода.

К слову, ранее Влад Топалов едва не потерял Регину Тодоренко. Она ушла от артиста из-за его пристрастия к алкоголю. После очередной пьянки певец проснулся один в пустой квартире. Ему пришлось вымаливать прощение у Регины. Это заставило Влада взяться за голову. Он бросил пить на два года. Сейчас певец может пропустить стаканчик по особому случаю, но четко знает, когда нужно остановиться.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>