Троих детей доставили в больницу с ожогами из школы в Красноярске

В Красноярске трое учеников пострадали в результате инцидента в школе, их доставили в ожоговый центр.

Специалисты проводят диагностику состояния пострадавших, сообщили РИА Новости в краевом Минздраве. Их возраст и степень ожогов не называется.

Тем временем в СМИ появилась информация, что ребята пострадали при пожаре, который устроила одна из учениц восьмого класса школы №153. Девочка бросила горящую тряпку в кабинет, а затем ударила нескольких учеников.

Школьницу задержали. Одноклассники охарактеризовали ее как тихую и необщительную, но буллинга не было. Возбуждено уголовное дело.