В Москве представили новейшие и перспективные разработки в области авиации

Настоящее и будущее гражданской авиации обсуждают в Москве. В столице стартовала национальная выставка, где представлены новейшие и перспективные разработки отрасли.

В экспозиции - продукция свыше 200 компаний из России, Белоруссии и Китая. Одна из знаковых новинок - легкий многоцелевой вертолет Ми- 34М1. Это первая полностью отечественная машина подобного класса.

На площадке салона представлены и беспилотные комплексы. В рамках форума ДРОНТЕХ показали новейший дрон-камикадзе "Пиранья -13", он уже применяется в зоне спецоперации. Аппарат также может быть задействован и в гражданских целях - выполнять роль ретранслятора сигнала и доставщика грузов.

Как отметили организаторы, Россия входит в число мировых лидеров по внедрению беспилотных технологий. В стране активно создаются нормативно- правовая база и условия по безопасному применению БПЛА в разных отраслях.

"В прошлом году введено воздушное пространство класса H. Хочу отметить, что подобного пространства нет ни в одной стране в части его возможностей. Есть и в Китае, и в Европе, и в США сейчас пытаются его сделать. Но 150 метров, та высота, которую мы разрешили использовать беспилотникам самостоятельно, такого нет нигде", - отметил Виталий Савельев, заместитель председателя правительства.