В Москве объявили имена лауреатов премии президента для молодых ученых

В Москве сегодня назвали имена лауреатов премии президента для молодых ученых. Пресс-конференцию провел помощник главы государства Андрей Фурсенко.

Награда вручается за вклад в развитие науки и технологий и укрепление обороноспособности страны. В этом году премии присудили за работы в области исследования иммунитета, синтеза лития, а также создание космических батарей. Такие системы ранее производили только в США. Отборочная комиссия уделяет особое внимание практическому значению разработок.

"Из-за санкций востребованность оригинальных решений - она гораздо выше. И я думаю, что мы должны этим воспользоваться. Причём, именно молодые люди, для которых это вызов: показать, что они могут решать задачи самого разного уровня и самого разного направления", - отметил Фурсенко.