Задержками поездов в столичном регионе заинтересовалась транспортная прокуратура

Транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с задержками поездов в столичном регионе. Уже несколько дней электрички следуют с опозданием сразу на нескольких Диаметрах, а также на Ярославском и Павелецком направлениях.

Так, сегодня утром на МЦД-2 электрички шли с задержкой до 45 минут. На Ленинградском направлении помимо Диаметральных и пригородных поездов опаздывают и несколько "Сапсанов".

Пассажиры Ярославского направления также жаловались, что в утренний час пик сложно уехать из области в Москву. Все, кто опоздал на работу, учебу и по своим делам могут обратиться в кассу, где им выпишут справку. На Московской железной дороге объяснили сложившуюся ситуацию погодными условиями.