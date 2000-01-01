Сергей Собянин рассказал о реставрации Центрального телеграфа

Символ Московского телеграфа, глобус, появляется из-за красного занавеса. Он снова вернулся на свое историческое место после долгой реставрации.

"Эта большая, более 2,5 метра конструкция была разобрана, перевезена в мастерские, где реставраторы воссоздали металл, каркас глобуса, а потом на основе исторических шаблонов и с использованием оригинальной техники покраски были воссозданы все 240 элементов остекления", - рассказал Евгений Якубовский, исполнительный директор девелоперской компании.

А главное, как и было задумано изначально архитектором Иваном Ребергом, теперь глобус снова вращается вокруг собственной оси.

Исторический облик вернули и всему фасаду. Это первая комплексная реставрация здания. Специалисты усилили фундамент, укрепили кирпичную кладку стен, отремонтировали крышу, восстановили чугунные решетки на башне, флагштоки, светильники и центральное каменное крыльцо.

"Завершили реставрацию фасадов Центрального телеграфа - объекта культурного наследия регионального значения. Комплексную реставрацию начали в 2022 году. Привели в порядок и другие важные декоративные элементы - металлические буквы надписи "Телеграф", ажурное металлическое ограждение. Отдельное внимание уделили часам с колоколом: специалисты отреставрировали циферблат и выполнили переборку механизма", - написал в блоге Сергей Собянин.

Здание Центрального телеграфа было построено в 1927 году и создавалось как "Дворец связи". Здесь, помимо самого телеграфа, работали Всесоюзное радио, радиотеатр, отделения междугородной и международной связи. А трудиться могли около 5 тысяч сотрудников, и были даже ясли для их детей. А еще телеграф был местом встреч, объединял людей, города и страны.

Этот фасад - не просто стена. Это символ связи. Именно отсюда по всему Союзу летели телеграммы, а в 1945-м прозвучала весть о Великой Победе. Каждая деталь здания - часть истории. Как, например, часы - самые точные на тот момент, по ним сверяли время даже в Кремле.

В 2000-е, когда на смену телеграфу пришли другие способы коммуникации, здание превратилось в обычный офисный центр. Помещения сдавали в аренду, что привело к многочисленным перепланировкам.

"Идет работа по ревитализации здания Центрального телеграфа. Это здание было историческим символом города Москвы, сейчас большое количество архитекторов и строителей работают над воссозданием первоначального облика. Восстанавливаются фасадные стены, создается новое комфортное городское пространство", - отметил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики.

После полной реставрации в историческом здании на Тверской улице разместятся офисы, магазины, рестораны и трехуровневый подземный паркинг. Впервые для посещения станет доступен внутренний двор "каре". Там появятся деловые и досуговые площадки, а за счет купольной стеклянной крыши проводить время там можно будет в любую погоду.