В ГКБ им. Юдина применяют новейшие методы борьбы с раком

Сегодня Всемирный День борьбы с раком. В столице за последние шесть лет значительно модернизировали подход к лечению этого опасного заболевания, создана обширная сеть онкоцентров, применяются новейшие методики, но главное - врачи могут выявить опухоль уже на ранней стадии. Главное - самому пройти исследование, чтобы не упустить время.

Классическая история пациента с онкологией. Оксана сама врач и когда пришла на ежегодное плановое обследование, после УЗИ её направили в онкоцентр. Как итог – 2 стадия рака молочной желёзы.

"В настоящее время рак молочной железы, как и раньше, занимает лидирующие позиции среди всех злокачественных образований у женщин. Но возможности лечения рака молочной железы позволяют на ранних стадиях практически полностью излечить это заболевание", - рассказала Мария Ермощенкова, заведующая отделением онко-маммологии реконструктивной пластической хирургии онкологического центра №1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина.

Среди методов лечения - лекарственная и лучевая терапия. Последствия от которых теперь тоже не страшны пациентам. Оксана Фролова прошла курс химиотерапии. Боялась потерять волосы. Но врачи нашли решение – холодовой шлем.

"То есть замораживают кожу головы, спазмируются приводящие капилляры к волосам, и в них не накапливается химиопрепарат. Мне предложили такой вариант, чтобы сохранить свои волосы и от 50 до 90 процентов успеха. В моём случае я не потеряла волосы вообще", - рассказала Оксана Фролов.

Оксане теперь оставалось главное – операция. Но и хирургия молочной железы сегодня тоже очень изменилась.

"Благодаря развитию онко-пластической и реконструктивно-пластической хирургии мы имеем возможности воссоздать молочную железу в том виде, в котором на была. Будем перемещать собственные ткани пациента, то есть кожные покровы, жировую клетчатку для воссоздания новой формы", - пояснила Мария Ермощенкова.

Онкологическое лечение стало доступным каждому. По полису обязательного медицинского страхования можно пройти всё - от диагностики до терапии.

"Профилактика - наше все – это раз, во-вторых, я порадовалась тому, что у меня есть возможность лечиться по ОМС, потому что в данном случае это очень важно", - говорит Оксана Фролова.

С 24 года в России запущена роботическая хирургия. Всё та же операция – но инструментами теперь орудует кибер-доктор. Руками этого доктора управляет врач. Машина позволяет проводить операцию малоинвазивно, с помощью небольших разрезов. Это малотравматично и ускоряет процесс реабилитации пациента.

Новинку врачи оценили сразу. Теперь, не отрываясь от монитора, хирург управляет операцией, машина с ювелирной точностью выполняет каждое действие.

"Улучшенная визуализация, избегание тремора рук, это высокоточные движения и возможность достичь любого даже самого отдалённого или неудобного места в организме человека", - отметил Виталий Черняев, заведующий онкоурологическим отделением №3 онкологического центра №1 городской клинической больницы имени С.С. Юдина.

Однако избежать хирургического вмешательства можно. Своевременно посетив врача. По статистике 10 процентов случаев возникновения злокачественной опухоли – генетическая предрасположенность.

"Кабинет генетики предлагает и родственникам тоже тестирование на носительство данной мутации и в последующем для этих пациентов разработана программа скрининга, пока что интерес к проблеме невысок", - отметил Илья Покатаев, заместитель руководителя главного врача городской клинической больницы имени С.С. Юдина по научно-образовательной работе.

А ведь скрининг, который займет всего час, может сохранить целую жизнь