Учащиеся московской школы №1409 встретились с Евгением Мироновым

Пушкин, Горький и... Евгений Миронов! Сегодня в рамках федерального проекта "Чтецкие программы" в московской школе №1409 звучала русская классика.

Встреча с одним из самых популярных артистов страны Евгением Мироновым стала настоящим подарком для школьников, чей литературный клуб неоднократно занимал высокие позиции в рейтинге проекта.

Для многих школьников литература - призвание, именно этот предмет они изучают углублённо. Разумеется, с "Евгением Онегиным" Пушкина и "Рождением человека" Горького ученики знакомы. Однако любимый артист представил свою интерпретацию хрестоматийных текстов, а ещё рассказал о том, какую роль в его жизни сыграли книги.