Лосиха Лукерья пыталась пробраться в автобус в Балашихе

Вместе с морозами в столичный регион пришли и… лоси. На остановке в Балашихе заметили сохатого, который терпеливо ждал автобус.

Животное, видимо, решило добраться до Москвы с комфортом. Автобус подошел, но лесной житель уехать не смог: засунул в салон голову и, вероятно, вспомнил, что забыл проездной.

Вскоре в неудачливом путешественнике, который за утро успел стать звездой социальных сетей, сотрудники парка "Лосиный остров" узнали свою подопечную - самку Лукерью. Скорее всего, лосиха дошла до трассы в поисках соли, которая содержится в реагентах. Сейчас беглянку вернули в лес и обещали поставить ей дополнительную кормушку.