Путин и Си Цзиньпин созвонились по видеосвязи

Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят в среду, 4 февраля, разговор в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, беседа политиков уже началась. Владимир Путин подчеркнул, что всеобъемлющее партнерство наших государств носит образцовый характер и остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей в мире турбулентности.

Особо президент России поблагодарил лидера КНР за введение безвизового режима для въезда россиян в Китай.

Ранее президент России высоко оценил теплый и дружеский прием, который оказали ему в Китае. Выступая на концерте в Пекине, Владимир Путин произнес длинную фразу, не дав переводчику времени на перевод. Извинившись, политик пояснил: "Чувствую себя просто как дома, решил, что здесь все по-русски понимают".

Теплых отношений России и Китая очень боится недружественный Запад. Однако помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заверил, что Москва и Пекин даже в мыслях не имели какие-то заговоры или интриги в отношении Соединенных Штатов.