Эстония рискует разделить незавидную судьбу Украины, проводя агрессивную враждебную политику против России. С таким предупреждением выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

Как отметил Христофору, "Эстония, как и (глава евродипломатии Кая) Каллас, живет в собственном мире, что напоминает позицию Украины, а может, и прямо повторяет".

Журналист предположил, что для Таллин антироссийская политика является инструментом демонстрации собственной значимости на фоне прочих европейских стран. Тем не менее, он выразил непонимание в связи с действиями эстонских властей, пишут "Известия".

Ранее сообщалось, что именно Эстония выступила инициатором обсуждения новой ограничительной меры против россиян — полного запрета на въезд в страны Европейского союза для участников специальной военной операции. Брюссель подтвердил, что такая возможность обсуждается.

При этом глава МИД Эстонии Маргус Цахкна высказал недовольство предложением бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера перейти к восстановлению сотрудничества с Россией. На призывы не демонизировать Москву Цахкна ответил, что "это просто ужас".