Появились подробности о состоянии пострадавших при нападении в красноярской школе

При нападении в красноярской школе, по уточненным данным, пострадали пятеро детей и учитель.

Троих детей доставили в ожоговый центр, специалисты проводят диагностику их состояния, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В свою очередь Telegram-канал "112" уточняет, что у одного из школьников зафиксировали 40% ожогов тела, еще у двоих - 15%.

Остальных пострадавших отправили в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Инцидент произошел в школе №153 в Красноярске. Ученица восьмого класса облила бензином тряпку, зашла в класс и бросила в одноклассников. После этого школьница избила молотком двух девочек и педагога.

Восьмиклассницу задержали. Возбуждено уголовное дело. В школе работают правоохранители, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.