Украина боится, что ей придется защищаться самой в случае нового конфликта с Россией, а обещанные гарантии безопасности Запада окажутся бесполезными. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Politico, для киевского режима сейчас "любые гарантии безопасности выглядят весьма ненадежными", поэтому "план Б" состоит в том, чтобы полагаться на собственные силы.

Руководитель украинской миссии при НАТО Алена Гетманчук заявил, что в Киеве произошло "фундаментальное переосмысление того, что означают гарантии безопасности и на чем они должны основываться".

Поскольку требования киевского режима принять Украину в НАТО были отвергнуты, приходится полагаться на отдельные соглашения и договоры с западными государствами. Но Киев боится, что они не будут иметь такого же веса, как статья 5 Договора НАТО о коллективной обороне.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заверил, что западные союзники будут активно защищать Украину и "как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились" участвовать в этом процессе.

При этом 29 января помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя сообщения о якобы выработанных гарантиях безопасности Украине, отмечал, что "с российской стороной никто это не согласовывал".