Москвичам пообещали оттепель в середине февраля

В период с 13 по 15 февраля в Москве может потеплеть до нуля градусов и слабоположительных значений. Такой прогноз сделал в среду, 4 февраля, специалист прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Как заявил метеоролог в беседе с RT, до конца первой декады февраля в столичном регионе сохранится морозная погода, температура будет варьироваться в диапазоне 10-18 градусов ниже нуля.

Однако с 11 февраля "тенденция будет настроена на повышение температуры", поскольку со Средиземноморья пойдет волна теплого воздуха. В итоге в середине последнего зимнего месяца на несколько дней может наступить оттепель.

Однако такая погода сулит гражданам дополнительные неудобства, ведь огромные сугробы выпавшего снега начнут подтаивать и превращаться в "не очень проходимую" массу, предупредил Ильин.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что в некоторые регионы России, особенно в центре страны, весна может прийти позже обычного. Эксперт подчеркнул, что "шанс ошибиться в прогнозе погоды очень велик", однако после такого холодного января говорить о раннем приходе тепла "несколько преждевременно".

При этом климатолог, академик Российской академии наук Владимир Клименко предупредил, что привычные сроки наступления весны и лета в Москве и Подмосковье сдвигаются. Так, климатическая весна начнет заявлять о себе не в марте, а уже в феврале. Однако речь идет не о прогнозе конкретно на этот год, а об общей тенденции.