Продолжается масштабная реконструкция Каширского шоссе

Эта стройка не останавливается даже в снег. Чтобы гигантские эстакады росли и зимой, здесь создали целую систему. Например, бетон заливают в специальных утеплённых палатках. Там свой, необходимый для смеси микроклимат.

"Процесс никогда не прекращается. Особенно у мостовиков, у строителей. Для проведения строительства в зимний период все организовано – тепловые укрытия для обеспечения набора прочности бетона, для армирования и проведения монтажных работ", - пояснил Николай Головко, начальник строительного участка.

Но прежде, чем пустить бетон в дело, его проверяют прямо здесь, на стройплощадке. Лаборанты проводят тест: заливают смесь в конус, чтобы измерить её подвижность.

И только после одобрения бетон отправляется в опалубку - ту самую, из которой потом вырастут части будущей развязки. Каширское шоссе - одна из самых загруженных трасс на юге Подмосковья. Утром и вечером здесь - многокилометровые пробки. Водители теряют в них до двух часов. Решение - масштабная реконструкция от развязки на Домодедово до поворота на Видное. На первых этапах расширили дорожное полотно, построили опоры и пролёты главных эстакад, возвели съезды.

"В рамках третьего этапа будут построены два пешеходных подземных перехода, разворотная эстакада на Каширском шоссе. Четвертый этап подразумевает строительство стакана основного хода и еще одного подземного пешеходного перехода. Пропускная способность в итоге должна улучшиться на 25-30%", - отметил Дмитрий Куркин, заместитель руководителя проекта.

Скоро здесь появятся три новые бессветофорные развязки - на пересечениях с трассой А105, Володарским и Белокаменным шоссе.

"На данном участке эстакады выполняется возведение 4 опор, идет переустройство газопровода, что откроет фронт работы для возведения остальных оставшихся 3 опор, монтаж балок и возведение пролетного строения", - рассказал Николай Головко.

Главный плюс для водителей - экономия времени. После завершения работ проехать этот участок в любом направлении можно будет максимум за 20 минут.

Анна Абросимова, "ТВ Центр"