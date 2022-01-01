"Прощай": сообщивший о последних днях Галкин* уехал с одной бутылкой

После того, как в 2022 году покинул Россию, Максим Галкин* начал кочевать по миру со своими концертами, чтобы обеспечивать семью: супругу Аллу Пугачеву, дочь Лизу и сына Гарри. Однако сейчас юморист-иноагент решил сделать перерыв. Он устроил себе отпуск в одном из элитных курортов - в Куршевеле. С собой он прихватил обоих наследников.

На официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Максим Галкин* на протяжении нескольких дней регулярно выкладывал фотографии и видео из отпуска. Однако отдых подошел к концу. Артист недавно объявил о последних отпускных днях, а теперь он простился с райским местечком.

"Прощай, Куршевель", - коротко написал Максим Галкин*, сопроводив публикацию видео, на котором запечатлен уезжающим на лыжах вдаль вместе с бутылкой шампанского.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

Примечательно, что Алла Пугачева не была замечена в Куршевеле с молодым супругом и детьми. Говорят, певица осталась на Кипре, где в последнее время живет семейство. Впрочем, появилась информация, будто Примадонну, которая давно уже не выступает, зовут выступить на частном мероприятии в Дубае.

*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>