Собянин: Завершено строительство перехода на станции метро "Вавиловская"

В Москве завершено строительство подземного перехода на станции "Вавиловская" Троицкой линии метро. Об этом сегодня рассказал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Речь идет про дополнительный выход из южного вестибюля, который возвели под Ленинским проспектом. Для отделки строители использовали алюминиевые панели и природный камень габбро. Это прочный и устойчивый к влаге и морозу материал.

В павильоне установили три эскалатора и лифт отечественного производства. Благодаря открытию нового выхода со станции путь до метро с чётной стороны Ленинского проспекта сократится на 40 процентов.

