Россия сохраняет свою открытость к переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. На это указал в среду, 4 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "двери для мирного урегулирования открыты". Однако "пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается".

Говоря об ударах по украинской территории в рамках спецоперации, Песков пояснил, что наши бойцы поражают те цели, которые считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима, сообщает ТАСС.

Российский лидер Владимир Путин на заседании Совбеза 21 ноября подчеркивал, что Москва готова к мирным переговорам, но ее устраивает и текущая динамика спецоперации, ведущая к достижению целей военными средствами, пока Украина и ее союзники пребывают в иллюзиях и мечтают нанести стратегическое поражение России.

Между тем западные эксперты отмечают, что имеется есть "разумный шанс" на то, что переговорный процесс в Абу-Даби по украинскому конфликту сформирует условия для завершения конфликта между Россией и Украиной уже весной. Этот осторожный оптимизм возникает на фоне сдвига в диалоге и растущего понимания того, что ситуация на фронте стала тупиковой для Киева и его западных спонсоров.