Кремль заинтриговал заявлением о переговорах Путина и Си Цзиньпина

Разговор лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, который прошел в среду, 4 февраля, является доверительной беседой по всему спектру международных дел и двусторонних отношений. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь президента России, в этом диалоге "есть открытая часть и главная часть, закрытая, для доверительного разговора по всему спектру международных дел и двусторонних отношений". Раскрывать содержание закрытой части беседы политиков Дмитрий Песков не стал.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что отношения стратегического продвинутого партнерства с Китаем являются приоритетом российской внешней политики. Развиваются эти отношения планомерно, широкоформатно, продуктивно и успешно.

Песков также подчеркнул, что "мы фиксируем с двух сторон политическую волю на продолжение развития этого сотрудничества", сообщает РИА Новости.

Ранее китайский министр обороны Дун Цзюнь заявил, что КНР настроена и дальше укреплять стратегическое сотрудничество, обогащать содержание сотрудничества с российской стороной, совместно повышать возможности противостоять различным рискам и вызовам. Москва и Пекин намерены совместно привносить позитивную энергию в глобальную безопасность и стабильность.