Североатлантический альянс не скрывает своих планов устроить военную интервенцию на Украине после подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом рассказала в среду, 4 февраля, официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Чиновница отреагировала на обещание генсека НАТО Марка Рютте Киеву, согласно которому западный военный контингент появится на украинской земле сразу после подписания мирного договора.

Захарова предупредила, что появление войск "коалиции желающих" на Украине после мирного соглашения категорически неприемлемо для России. Такие военные будут рассматриваться Москвой в качестве законной военной цели, цитируют представителя МИД "Известия".

Источники ранее утверждали, что киевский режим и его западные союзники согласовали многоуровневый план поддержки потенциального мирного соглашения с Россией. В документе говорится про "скоординированный военный ответ" в случае возобновления боев российскими военными, причем предусмотрено участие военных стран Запада.

На Западе также рассказали, что для киевского режима сейчас "любые гарантии безопасности выглядят весьма ненадежными", поэтому "план Б" состоит в том, чтобы полагаться на собственные силы.