США подготовили новые антироссийские санкции

Американские власти подготовили новые санкции против России, но пока держат их про запас — нет оснований полагать, что рестрикции введут в ближайшее время.

Как пишет Bloomberg, об ограничительных мерах, разработанных в США, рассказали некие европейские дипломаты в день возобновления трехсторонних переговоров между делегациями России, Украины и Соединенных Штатов в Абу-Даби.

При этом за последнее время президент США Дональд Трамп не демонстрирует явного намерения ужесточить санкционное давление на Россию. Политик, напротив, пообещал некие хорошие новости по украинскому урегулированию, а также подтвердил, что российские власти сдержали обещание не наносить удары по объектам украинской энергетики до 1 февраля.

Кремль тем временем предложил американским властям разморозить заблокированные российские активы. Из этих денег 1 миллиард долларов Россия пообещала направить на поддержку Палестины через "Совет мира", а остальные средства пустить на восстановление территорий, которым причинен ощутимый ущерб в ходе боевых действий.