Цымбалюк-Романовская впервые рассказала о больном ребенке от Джигарханяна

Почти год назад Виталина Цымбалюк-Романовская стала мамой. Она родила дочь Викторию. Кто является отцом девочки, неизвестно. Однако в Сети ходят упорные слухи, что пианистка могла воспользоваться биологическим материалом Армена Джигарханяна, чтобы родить ребенка.

Однако сама бывшая супруга легендарного актера это категорически опровергла. В новом интервью она объяснила, что Армен Джигарханян был глубоко нездоровым человеком и принимал сильные лекарства, поэтому ребенок у них мог родиться больным. Да и сама Виталина не была готова к родительству, все ее внимание и забота распространялись на супруга.

"Я и о себе не думала — некогда было. У меня было одно желание — чтобы ему было комфортно и хорошо", - подчеркнула Цымбалюк-Романовская.

Сейчас же она счастлива в статусе матери. Малышке Виктории Виталина уделяет максимум внимания. Она сама занимается воспитанием дочери и даже не нанимает нянь, передает армянский портал iravunk.com. Если же ей надо работать, то Цымбалюк-Романовская пользуется помощью друзей. В поездках Виталина берет дочь с собой. С девочкой у нее не возникает проблем.

"Моя повседневная жизнь проходит спокойно. Я с дочкой выезжаю к моим ученикам, ей нравится. Она очень общительная и всегда ждет новых впечатлений. Если мне нужно на мероприятие, я беру кого-то из знакомых, кто побудет с девочкой, пока я занята. Но все равно, мы везде вместе", - заключила пианистка.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>