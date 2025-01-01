Более 35 тонн гумпомощи передало бойцам СВО движение "Своих не бросаем" в 2025 году

Общественное движение "Своих не бросаем" за 2025 год передало бойцам специальной военной операции более 35 тонн гуманитарных грузов, сообщила пресс-служба префектуры Северного административного округа Москвы.

"Участники движения "Своих не бросаем" вместе с жителями Молжаниновского района Северного административного округа уже более трех лет поддерживают бойцов специальной военной операции. Около 10 раз в месяц они отправляют на передовую средства защиты, технику и другие гуманитарные грузы. Активисты также организуют постоянное производство снаряжения, оказывают поддержку госпиталям и проводят мастер-классы для детей и взрослых. Присоединиться к их работе может каждый", – говорится в сообщении.

Все комплекты гуманитарных грузов формируются в прямом диалоге с командирами подразделений.

"В штабе движения на постоянной основе плетут маскировочные сети – по 50–60 штук в месяц, изготавливают маскировочные шапки-нашлемники, собирают гигиенические наборы, готовят сублимированные супы и каши, делают окопные свечи и перископы. Активисты также проводят обучение и мастер-классы для детей и взрослых. Одно из занятий было посвящено приготовлению порционных сухих супов. А для ребят в возрасте от девяти до 15 лет отдельно организуют мастер-классы по плетению нашлемников", – добавили в пресс-службе.

В настоящее время в штабе на ул. Синявинская готовятся ко Дню защитника Отечества. Дети своими руками делают открытки, рисунки и сувениры для военнослужащих. Присоединиться к работе активистов можно, обратившись в управу района по адресу: 4-я ул. Новоселки, д. 2.