ВС России освободили Староукраинку и Степановку

ВС России продолжили продвижение в глубину обороны противника. Подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Староукраинка в Запорожской области. Также, как сообщили в Минобороны России на брифинге, бойцы Южной группировки освободили Степановку в Донецкой Народной Республике.

В военном ведомстве уточнили, что освобождение запорожской Староукраинки позволило российским войскам продвинуться на 6 километров вглубь обороны противника. Кроме того, нанесены удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса.

Средства противовоздушной обороны сбили за сутки в зоне СВО 139 украинских беспилотников. Также перехвачено восемь управляемых авиационных бомб, 22 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и две ракеты "Нептун".