Брата Карла III ночью экстренно вывезли из Виндзора и спрятали в глухой деревне

В Букингемском дворце началась паника после публикации новой партии файлов Джеффри Эпштейна. Вскрылось, что сын Елизаветы II был постоянным клиентом финансиста, участвовал в развратных вечеринках и знал, что некоторым девушкам из компании Эпштейна не было и 18 лет. В одном из писем Эндрю писал Джеффри, что хочет быть его "питомцем".

Карл III приказал брату закрыться в особняке Royal Lodge и не показываться на улице до 10 февраля. На этот день был запланирован переезд Эндрю в Норфолк. Но Маунтбеттен-Виндзор наплевал на слова короля. Эндрю спокойно катался по поместью на лошади и наслаждался жизнью, пока вокруг его имени разворачивалась драма.

Британские папарацци не упустили шанс сфотографировать надменного бывшего принца. Увидев, что Эндрю красуется на первых полосах газет, Карл III пришел в ярость и приказал немедленно вывезти брата в глухую деревню подальше от общественности.

В ночь на 4 февраля к Royal Lodge приехали грузовики. Несколько часов вещи экс-принца загружали в машины. 31-комнатный особняк стоимостью 30 миллионов фунтов стерлингов долгие годы был домом для Эндрю, работникам дворца пришлось постараться, чтобы оперативно вывести все пожитки брата короля.

Среднего сына Елизаветы II увезли за 200 километров от Виндзора. Теперь Эндрю будет жить в Wood Farm Cottage. Этот дом принадлежал принцу Филиппу. В последние годы жизни отец нынешнего короля отказался от дворцовой роскоши и старался как можно больше времени проводить в деревне, наедине с природой.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>