Кремль рассказал о реакции Вашингтона на предложение продлить ДСНВ

Официальный ответ из Вашингтона на инициативу Москвы о пролонгации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) так и не поступил. Об этом заявил в среду, 4 февраля, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

5 февраля истечет срок действия ДСНВ. За несколько месяцев до этого президент России Владимир Путин выступил за продление ограничений в рамках документа. Американская сторона спустя две недели позитивно высказалась об инициативе Москвы, но официально никаких шагов до сих пор не предприняла.

Как напомнил Юрий Ушаков, в предложении Путина речь шла о пролонгации на один год центральных количественных лимитов в качестве добровольных самоограничений.

Политик также указал на то, что в ряде регионов мира сложилась напряженная и крайне взрывоопасная ситуация, сообщает РИА Новости.

Ранее МИД России отмечал, что "отсутствие ответа — это тоже ответ". Москва со своей стороны сделала все необходимое, а далее "будем исходить из того, что по факту имеем", выстраивая свою линию и "строго ориентируясь на необходимость обеспечивать нашу безопасность".

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, предупредил, что мир находится на пороге ситуации, когда можно остаться без каких-либо документов, регулирующих область стратегической стабильности и безопасности. Политик процитировал Бальзака в контексте продления ДСНВ.