Ушаков раскрыл содержание переговоров Путина с Си Цзиньпином

Россия и Китай могут положиться друг на друга, Москва и Пекин действуют "спина к спине". Содержание переговоров президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином раскрыл помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, лидеры России и Китая договорились активизировать диалог на межведомственном уровне для оперативного обмена информацией. Подчеркнуто, что партнерство Москвы и Пекина находится на беспрецедентном уровне и не направлено против кого-либо.

Помощник президента отметил, что Си Цзиньпин поддержал консультации России, США и Украины по безопасности, которые проходят в эти дни в Абу-Даби. Также лидеры двух стран высказались за то, чтобы сохранить уровень сотрудничества с Венесуэлой и Кубой. Как передает РИА Новости, президент России принял приглашение в Китай в первой половине года.