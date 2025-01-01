Стендапер Останин* получил почти 6 лет колонии за оскорбление военнослужащих

Стендап-комик Артемий Останин* получил 5 лет 9 месяцев колонии по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства". Приговор оглашен в среду, 4 февраля.

Как напоминает "Коммерсантъ", основанием для уголовного преследования стали два выступления стендапера. В марте 2025 года обвиняемый позволил себе "высказывания, оскорбляющие чувства верующих", а также "враждебные комментарии" в отношении военнослужащих, получивших увечья. Шутки, стоившие Останину* почти шести лет свободы, касались подорвавшегося на мине мужчины, который стал инвалидом, и воображаемого диалога с Иисусом Христом.

С марта 2025 года комика содержали в следственном изоляторе. Он отказывался признавать свою вину во вменяемом ему преступлении.

Кроме лишения свободы в колонии суд назначил Останину* наказание в виде штрафа на 300 тысяч рублей и запрета администрировать интернет-ресурсы на три года.

Выслушивая приговор, комик заявил, что его выносят "для невиновного человека", сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости".

* внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов