Минюст США удалил тысячи файлов по делу Эпштейна

Несколько тысяч документов из числа опубликованных ранее файлов по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна удалил Минфин США. Как сообщило издание New York Post со ссылкой на письмо ведомства, в удаленных материалах раскрывались личные данные жертв.

Опубликованные файлы по ошибке раскрывали личные данные жертв Эпштейна. Их адвокаты заявили, что публикация "перевернула вверх дном" жизни около 100 человек. В открытом доступе оказались имена, фотографии, адреса электронной почты и банковские данные. Минюст объяснил это технической или человеческой ошибкой.

В ведомстве подчеркнули, что удаленные документы направляются на пересмотр. Они могут быть заново выложены в отредактированном виде в течение 24-36 часов. Также власти сообщили, что существенное количество файлов они удалили по собственной инициативе.