В Москве вручили премии города в области физической культуры и спорта

В Мраморном зале московской мэрии - те, кто на мировой арене поддерживают статус России как великой державы, - выдающиеся спортсмены, тренеры и руководители школ. Спортивная гордость столицы. Именно так заместитель мэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко называет собравшихся.

Старший тренер шахматной спортивной школы Александр Злочевский перед церемонией обращает внимание на паркет в мэрии. Шутит - на нем можно сыграть отличную партию. Например, со сборной Индии.

"В последние годы в Индии огромный шахматный бум. Индия выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, и в женском, и в мужском зачете обыграв все сборные. То есть индусы очень прогрессирует последнее время", - добавил тренер.

За вклад в развитие и популяризацию стендовой стрельбы в Москве и подготовку спортсменов высокого класса награжден Сергей Плановский. Он – основоположник сильнейшей стрелковой школы в стране. Тренирует больше 35 лет и лично отбирает перспективных спортсменов. Признается – профессию действительно любит. Но вряд ли можно найти работу сложнее, чем воспитать чемпиона.

"Завершается какой-то этап подготовки спортсменов, что-то получается, особенно когда это большие достижения, высокие результаты, но завтра приходится начинать все сначала", - говорит он.

По словам Александра Горбенко, сегодня российский спорт обязан меняться, и это во многом зависит от наших тренеров. Столичная зима уже идет на рекорд как самая холодная с начала века. Потому и на лыжи встали рекордное количество москвичей, говорит тренер Олимпийской сборной России по лыжным гонкам Николай Росков. Он воспитал многих чемпионов. И сейчас не сомневается - один из новичков этого сезона обязательно прославит на весь мир нашу страну.

Среди награжденных - директор Московской академии хоккея Михаил Черковский, руководитель ледовой арены "Чемпион" Борис Евтимьев и президент хоккейной лиги Илья Галаев. Горбенко благодарит их за то, что сделано для популяризации этого вида спорта в городе. В ответ благодарят заместителя мэра.

"Большое спасибо вам за вклад в развитие всей инфраструктуры в городе Москве. За последние годы это действительно заметно и особо значимо и для граждан, и спортсменов профессионального уровня", - указал Иракли Куталадзе, директор ГБУ ДО г. Москвы МКСШОР "Восток".

"Московский спорт сегодня развивает не только здоровье горожан. Но он сближает районы Москвы и делает столицу еще более дружелюбной, активной и яркой. Я рад быть частью этой большой команды", - добавил Владимир Владимиров, директор ГБУ г. Москвы "Московская академия по развитию массового спорта".

Премия города Москвы в области физической культуры и спорта - это благодарность. За "золото" на чемпионатах мира и Олимпиадах, за подготовку тех, кто медали берет, за доступность занятий спортом.