Галкин* выставил усохшую Пугачеву в растянутом свитере и нелепой шапочке

Алла Пугачева присоединилась к мужу и детям на отдыхе в Куршевеле. Примадонну пока не видели на склонах, а в помещениях она кутается в безразмерный свитер и не снимает шапку. Поговаривают, резкую смену климата народная артистка СССР переносит очень плохо.

О том, что Пугачева отдыхает с семьей, стало известно благодаря иноагенту Максиму Галкину*. Юморист выставил фото с Аллой Борисовной в Сеть. На снимке Примадонна предстала в шапочке и черном свитере. Волосы она спрятала под головной убор, создавая видимость каре.

Вид певицы многих насторожил. Народ отметил, что Галкин* перестарался с фильтрами, разглаживая морщины жены. "Пугачева совсем высохла, один скелет остался"; "Нелепую шапку могла бы и снять, не на морозе стоит"; "На Аллу больно смотреть, все молодится"; "Фотошоп уже не помогает, такая она 76-летняя старушка", — обсуждают подписчики Максима*.

Однако нашлись и те, кто счел, что Пугачева выглядит восхитительно. Мол, Галкин* не только сам преобразился, но и из жены красавицу сделал.

"Вы неверятно выглядите!"; "Pro Max and Ultra Pro Alla+"; "Краши оба"; "Я в шоке! Выстрел в сердце! Любимые наши! Какие вы красивые, счастливые", — восторгаются пользователи Сети.

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что Галкин* с детьми отдыхает в Куршевеле уже почти две недели. Каждый день юморист демонстрирует подписчикам, как виртуозно катается на лыжах. Вместе с Максимом* в зимних забавах участвуют Лиза и Гарри.

*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента