Су-30 с боекомплектом у границ НАТО напугали Запад

Западных обозревателей напугали российские многоцелевые истребители Су-30СМ2, пролетевшие у границ НАТО. Как пишет издание Army Recognition, на борту самолетов наблюдатели заметили вооружение класса "воздух-земля".

На перехват истребителей поднимались испанские EF-18M из состава 15-го авиакрыла. Соединение базируется на авиабазе Шяуляй в Литве в рамках миссии НАТО по охране воздушного пространства стран Балтии. Испанские самолеты задействовали для идентификации российских самолетов, которые летели в международном воздушном пространстве.

На фотографиях Су-30СМ2 видно, что один из истребителей нес кассетные бомбы РБК-500 и две управляемые ракеты Х-31. Отмечается, что российские самолеты с таким набором вооружения редко замечали у границ воздушного пространства НАТО. Ракеты и бомбы дают самолету возможность реализовать несколько сценариев в случае возможной эскалации, подчеркивают эксперты издания.