Умерла актриса Чиповская. Причина смерти не разглашается

В Москве скончалась заслуженная артистка России Ольга Чиповская, мама Анны Чиповской. Актрисе было 67 лет.

Печальную новость сообщили в Театре Вахтангова, где актриса прослужила 45 лет. Причина смерти не разглашается. О дате и месте проведения панихиды будет объявлено дополнительно.

"Мощная, разнообразная, острохарактерная и трагическая, одна из самых ярких актрис своего поколения. Лиризм, глубина, обаяние Ольги Чиповской проявились с первых ее шагов на сцене", — говорится в сообщении театра.

Россияне запомнят Чиповскую по ролям в спектаклях "Улыбнись нам, Господи", "Война и мир", "Театр". Это последние постановки Театра Вахтангова, в которых актриса принимала участие.

"Глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям!" — отметили в театре.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>