Министерство иностранных дел ОАЭ опубликовало фото переговоров России, Украины и США в Абу-Даби, обратило внимание РИА Новости.

Ранее возглавляющий российскую делегацию начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков заявил, что атмосфера на переговорах конструктивная. Западные эксперты же предположили, что переговорный процесс в Абу-Даби по украинскому конфликту может принести мир уже к весне, однако киевский режим готовится к предательству Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же отметил, что Москва не намерена давать комментариев относительно идущих в Абу-Даби обсуждений.

Евросоюз же, не получивший места за столом переговоров, грозит до конца февраля утвердить новый, уже двадцатый по счету, пакет антироссийских санкций.