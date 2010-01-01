Макаревича* нашли в материалах по делу Эпштейна

Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич*, признанный иноагентом в России, фигурирует в материалах по делу Джеффри Эпштейна. Музыкант упоминается в обзоре прессы, полученном скандально известным финансистом в мае 2012 года.

Эпштейн, как сообщалось, был осужден за организацию секс-трафика, торговлю людьми и создание сети педофилов. Полученная им информация связана с участием Макаревича в акциях протеста в начале 2010-х годов. В этом же обзоре упомянут Борис Акунин (Григорий Чхартишвили, признан иноагентом и внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).

Покинувший Россию Андрей Макаревич фигурирует в документах, обнародованных минюстом США. В обзоре сказано, что музыкант возглавлял одно из шествий от Пушкинской площади до Чистых прудов, передает РИА Новости.