Алферова элегантно ответила на публичные оскорбления Бероева

Егор Бероев и Ксения Алферова расстались после 20 лет совместной жизни. О разводе сообщила актриса, признавшись, что последние три года были для нее тяжелыми, но отныне ее можно считать свободной женщиной.

Не остался в стороне и Егор Бероев. Вот только он высказалась гораздо эмоциональнее. "Я расстался с ней в 2022 году, мы официально разведены, и я давно уже живу своей жизнью. С уважением отношусь к годам, прожитым вместе с ней, и желаю Ксении всего самого, самого доброго. Также я благодарен Ксении за все хорошее и плохое, что было в нашей семье", - заявил Егор.

Поклонников пары задел тон высказывания Бероева. Народ отметил, что актер довольно нелестно отозвался о женщине, с которой прожил 20 лет и вырастил дочь, и это его совсем не красит.

Не смогла промолчать, услышав такое в свой адрес, и Ксения. Но Алферова не стала опускаться до уровня бывшего мужа и закатывать публичную истерику. Актриса ответила очень элегантно. На своей странице в соцсети она процитировала писателя Константина Паустовского.

"Берегите любовь, как драгоценную вещь. Один раз плохо обойдетесь с любовью, так и последующая будет у вас обязательно с изъяном", — написала Алферова.

Поклонники поддержали Ксению. Пользователи Сети уверены, что у актрисы все будет хорошо, а вот ее бывший муж еще получит свой "бумеранг".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>