Грузовой состав сошел с рельсов и загорелся в Тамбовской области

В Тамбовской области сошел с рельсов и загорелся грузовой состав, который перевозил топливо.

На станции "Кочетовка-2" - это черта города Мичуринска - гремят взрывы. В небо взмыл гигантский гриб из огня и дыма. Его видно за многие километры.

Пожарные и восстановительные поезда направлены на место. Создан оперативный штаб по ликвидации последствий.

По предварительным данным, ожоги получил машинист, он госпитализирован. Как сообщили в РЖД, движение составов южного направления через этот участок приостановлено.