Губернатор Красноярского края проведет заседание штаба из-за нападений на школы

Заседание штаба с главами муниципалитетов, директорами школ и руководителями управлений образования проведет глава Красноярского края Михаил Котюков. Участники обсудят ситуацию с нападениями на школы в регионе. Котюков подчеркнул в Telegram, что обстановка требует системной реакции.

Речь идет о резонансных происшествиях последний дней. Первое ЧП произошло в городе Кодинске — там вооруженная ножом школьница напала на учительницу. А 4 февраля 14-летняя девушка принесла бензин в красноярскую школу №153 и облила им одноклассников с намерением поджечь.

Глава региона подчеркнул: сейчас важно сделать все, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем. По словам Котюкова, нельзя замалчивать случаи травли в школе - это часто оборачивается трагедией. Детей надо защищать всем вместе, объединив усилия семьи и школы.