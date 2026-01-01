В Казахстане пройдет международный форум "Антиконтрафакт-2026"

С 26 по 27 марта 2026 года в городе Шымкент (Республика Казахстан) в рамках заседания Евразийского межправительственного совета состоится ХУ Международный форум "Антиконтрафакт-2026".

Как отметили организаторы, мероприятие представляет собой одну из крупнейших международных дискуссионных площадок по обсуждению проблемных вопросов в таких сферах, как: