В Казахстане пройдет международный форум "Антиконтрафакт-2026"

С 26 по 27 марта 2026 года в городе Шымкент (Республика Казахстан) в рамках заседания Евразийского межправительственного совета состоится ХУ Международный форум "Антиконтрафакт-2026".
Как отметили организаторы, мероприятие представляет собой одну из крупнейших международных дискуссионных площадок по обсуждению проблемных вопросов в таких сферах, как:
- защита прав на объекты интеллектуальной собственности;
- противодействия незаконному обороту промышленной продукции;
- обеспечение легальности оборота пищевой и медицинской продукции;
- вопросы технического регулирования и безопасности товаров;
- защита прав потребителей;
- противодействие нарушениям при осуществлении интернет-торговли;
- применение таможенных и антимонопольных инструментов борьбы с контрафактом;