Первый день второго этапа переговоров в ОАЭ завершился

В Абу-Даби завершился первый день второго этапа мирных переговоров между Россией и Украиной. Встречи проходят при посредничестве США, уточняет портал Axios.

По данным источников издания, стороны договорились продолжить работу в четверг. Переговоры начнутся поздним утром 5 февраля, передает ТАСС.

Российскую делегацию на переговорах в ОАЭ возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Западные СМИ отмечают, что представители России действуют профессионально, по-деловому, вникая в практические детали.