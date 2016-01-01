В Кремле объяснили уход Иванова с поста спецпредставителя президента

Причины отставки Сергея Иванова с должности спецпредставителя президента России по природоохранной деятельности пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства. Дмитрий Песков подчеркнул, что Иванова освободили от должности по его собственному желанию.

Владимир Путин подписал указ об освобождении спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта от должности 4 февраля. Иванову 31 января исполнилось 73 года.

Сергей Иванов занимал этот пост с августа 2016 года. Ранее он был руководителем администрации президента России, в разные годы был на посту первого вице-премьера, министра обороны, секретаря Совбеза. Сергей Иванов - постоянный член Совета безопасности, передает ТАСС.