Долина оказалась в бедственном положении после скандала с квартирой: "У нее украли все до копейки"

Лариса Долина в минувшем году стала жертвой мошенников. Певица под давлением злоумышленников продала свою роскошную квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отдала все деньги. Осознав, что попала в лапы преступников, артистка отказалась отдавать жилье покупательнице. Но после серии судов новая собственница въехала в квартиру Долиной.

Теперь Лариса Александровна вместе со своими кошками ютится в съемном жилье. А кроме того, у артистки совсем не осталось денег. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, мошенники отобрали у исполнительницы хита "Погода в доме" все, у певицы не осталось никаких накоплений.

"Она попала в чудовищную ситуацию боли и обмана. Лариса Долина потеряла все свои деньги, которые накопила за всю жизнь. Потом она потеряла еще и квартиру", — признался Пудовкин.

Менеджер артистки заметил, что подобные инциденты могут повергнуть человека в страшное отчаяние, чего с Ларисой Александровной, благо, не случилось. Но люди озлобились и устроили артистке травлю, чем еще больше ухудшают ее состояние.

"Самого страшного не произошло с Ларисой Долиной… За это ее еще упрекнуть? У нее украли все деньги, до копейки!" — возмутился директор в беседе с "Комсомольской правдой".

При этом, откуда Лариса Александровна взяла средства на роскошный отпуск, что провела в Абу-Даби, Пудовкин не стал комментировать. Напомним, артистка отдыхала в пятизвездочном отеле, где стоимость проживания колеблется от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей за ночь.