Рубио высказался об итогах переговоров в Абу-Даби

Хорошие и плохие новости из Абу-Даби сообщил журналистам госсекретарь США - помощник американского президента по национальной безопасности. Марко Рубио прокомментировал итоги первого дня переговоров России и Украины, которые при посредничестве США проходят в столице ОАЭ.

По словам Рубио, хорошая новость заключается в том, что список нерешенных вопросов существенно сократился. Плохая новость, по версии главы госдепа – остались самые сложные пункты, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Абу-Даби завершился первый день второго раунда переговоров России и Украины. Российскую делегацию на встречах в ОАЭ возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков.