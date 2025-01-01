Раскрыты подробности дня, когда пропали Усольцевы

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь и собачка пропали в конце сентября прошлого года в Красноярском крае. Они ушли в поход и перестали выходить на связь. 12 октября было объявлено о завершении активной фазы поисков. Однако недавно операцию возобновили с новой силой.

Следователи попытались воссоздать картину дня, когда пропала семья. Усольцевы перестали выходить на связь в районе поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь Арина шли по известному туристическому маршруту в направлении горы Буратинка.

Следователи раскрыли неизвестную ранее подробность. Выяснилось, что телефон Усольцевой перестал подавать сигнал в день исчезновения.

"С собой был телефон у Ирины Усольцевой, но с него не зафиксирован сигнал в день исчезновения, так как в районе их пропажи сигнал ее сотового оператора не проходил", — рассказали РИА Новости в региональном главке Следственного комитета России.

По словам руководителя и координатора поисковой организации "ПримПоиск" Кристины Вульферт", в течение нескольких дней в феврале Усольцевых будут искать в лесных домиках и хижинах.

Следователи изначально выдвинули три основные версии исчезновения семьи: несчастный случай, преступное посягательство и добровольный уход. После проверки предположение о побеге исключили. Приоритетной следствие считает версию о несчастном случае.