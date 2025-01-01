Госдеп анонсировал заявление Трампа по ДСНВ

Госдепартамент США анонсировал заявление президента страны. Дональд Трамп выступит с обращением относительно истечения срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. О планах американского лидера прокомментировать ДСНВ заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Глава госдепа отметил, что президент выскажется об этом позже. Рубио подчеркнул, что, по мнению американского лидера, для эффективного режима контроля над вооружениями необходимо учитывать арсенал Китая.

Президент России Владимир Путин 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова добровольно соблюдать ДСНВ после 5 февраля 2026 года, если аналогичный шаг сделают США. Помощник президента России Юрий Ушаков позже заявил, что США до сих пор не ответили на российское предложение, передает ТАСС.