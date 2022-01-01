В Абу-Даби прошел первый этап второго раунда переговоров по украинскому кризису. Фото выложил в соцсетях Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России. Подробностей немного. Встречи в закрытом режиме. Несколько снимков опубликовало Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов. Переговорщики из Москвы, Вашингтона и Киева намерены снова встретиться в четверг утром. Делегацию нашей страны в трёхсторонней рабочей группе возглавляет начальник Главного разведывательного управления Генштаба Игорь Костюков.

Издание Politico со ссылкой на американские и украинские источники уверяет, что прогресс возможен: "Есть признаки того, что текущие переговоры могут быть более многообещающими, чем многие предполагают. Обе стороны стали более конструктивными".

Однако эта статья пронизана антироссийской риторикой и по ней неясно, готов ли киевский режим, например, вывести войска с территории Донбасса. Как известно из заявлений американских представителей, именно территориальный вопрос является ключевым. Госсекретарь США Марко Рубио призвал осторожнее верить статьям в газетах: "О прогрессе не станет известно даже через утечки до тех пор, пока не произойдёт реальный прорыв. Наша цель - сохранять приверженность переговорам. Если сравнить перечень нерешенных вопросов, который существовал год назад, с тем перечнем, который остается сейчас, то он существенно сократился. Это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что оставшиеся вопросы - самые сложные".

В российском МИДе обратили внимание на визит генсека НАТО в Киев: "Во время выступления в Раде во вторник Марк Рютте заявил, что сразу после мирного соглашения на Украину якобы зайдут вооруженные силы, появятся самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран НАТО, которые согласились участвовать в этом. Для России это неприемлемо".

Зеленский пытается манипулировать Трампом, обманывая, что наша страна якобы ударила по украинскому тылу в нарушение договоренностей между лидерами России и США. По версии Зеленского, Москва должна была поставить на паузу удары по Украине до пятницы. Но это абсолютная манипуляция. В Кремле еще на прошлой неделе называли точную дату окончания срока договоренностей: Дональд Трамп и Владимир Путин условились, что Россия не будет бить по целям в украинском тылу до 1 февраля.

Кстати, по итогу Трамп полностью отверг призывы Зеленского и, по сути, поддержал Россию: "Путин сдержал свое слово. Одна неделя - это много. Пауза была с воскресенья по воскресенье. Она закончилась".

У киевского режима есть возможность остановить и удары по украинскому тылу и в целом весь конфликт - начать нужно с признания ситуации на земле.

"Россия продолжает специальную военную операцию. Двери для мирного урегулирования открыты. Россия сохраняет свою открытость. Наша позиция предельно ясна. Она хорошо понятна и киевскому режиму, и американским переговорщикам, которые оказывают добрые услуги по проведению этих трехсторонних переговоров. Но пока соответствующие решения киевским режимом не приняты, специальная военная операция продолжается. Наши военные поражают те цели, которые они считают ассоциированными с военным комплексом киевского режима, и операция продолжается", - сказал Дмитрий Песков.

New York Times опубликовала статью, в которой рассказывается о том, что украинское общество приходит к осознанию: закончить конфликт нужно на российских условиях: "Опросы показывают, что уставшее от войны украинское общество всё больше готово к территориальным уступкам, если Украина получит надежные гарантии безопасности. Это значительный сдвиг. Отказ от территорий долгое время считался красной чертой. Но то, что когда-то казалось невозможным, теперь выглядит не таким уж невероятным".

И все меньше желающих воевать за киевский режим. Уже и европейские телеканалы показывают в своем эфире кадры, как мужчин отлавливают на улицах. Вместе с этим из Европы приходят новости о резком сокращении запасов газа. Они уменьшились почти до 40 процентов. Это самый низкий показатель с 2022 года, когда у ЕС был полноценный доступ к российскому газа. В Германии показатель еще ниже - хранилища заполнены лишь на треть. По мнению экспертов, Берлин будет вынужден увеличить закупки дорогого сжиженного природного газа, что еще больше ударит по экономике и вызовет недовольство населения.

При этом ЕС утвердил решение взять в кредит 90 миллиардов евро - и передать деньги Украине. Дополнительно пакет помощи должен согласовать Европарламент. Три страны из 27 - Словакия, Венгрия и Чехия - финансировать конфликт за счет кошельков своих граждан отказались.