Машинист получил ожоги в результате ЧП с поездом в Тамбовской области

В Тамбовской области уже несколько часов ликвидируют крупный пожар. На станции "Кочетовка-2" - это черта города Мичуринска - сошел с рельсов и загорелся грузовой состав, который перевозил топливо.

Распространение огня удалось локализовать на площади порядка 1000 квадратных метров. Угрозы жилым домам нет. Специалисты МЧС задействовали для тушения в том числе два специальных поезда.

К месту ЧП поначалу было невозможно подступиться из-за непрекращающихся взрывов. В небо взмыл гигантский гриб из огня и дыма, который было видно за многие километры.

По предварительной информации, ожоги получил машинист, он госпитализирован. Движение по железнодорожным путям в Мичуринске уже восстановлено с обходом поврежденного участка.